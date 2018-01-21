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21. 01. 2018

Турция поразила первые цели курдов в Сирии

Турция начала "антитеррористическую операцию" против курдов в сирийском районе Африн 20 января. Турецкие военные поразили 108 из 113 целей. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

Авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов Сил народной самообороны.

Отмечается, что все раненные и убитые являются боевиками Рабочей партии Курдистана и партии Демократический союз. Они были доставлены в больницы Африна.

По информации CNN Turk, днем 20 января над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай появились самолеты вооруженных сил Турции. После пересечения ими границы "стали доносится звуки разрыва снарядов".

Anadolu также сооющает, что три ракеты были выпущены с территории Сирии по приграничной турецкой провинции Килис, пострадал один человек.

Курдские Отряды народной самообороны, контролирующие кантон Африн, заявили, что турецкая военная операция в регионе стала возможной благодаря одобрению со стороны России, сообщает Rudaw.

Представитель сил самообороны сирийских курдов заявил, что в результате авиаудара турецких вооруженных сил по Африну погибли шесть мирных жителей, передает Reuters.

По его словам, также были ранены 13 мирных жителей. Жертвами среди курдского ополчения стали трое.

Источник: korrespondent.net

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