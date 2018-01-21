Белый дом не отвечает на звонки

Белый дом перестал отвечать на звонки из-за прекращения работы правительства, сообщает портал Mashable.

Позвонившие вместо голоса сотрудника администрации президента слышат запись автоответчика.

"К сожалению, сегодня мы не можем ответить на ваш звонок, потому что демократы в конгрессе держат финансирование правительства в заложниках, в том числе финансирование нашей армии и национальной безопасности, из-за несогласия по вопросу иммиграции", - гласит текст сообщения.

saw this going around and wanted to check for myself: here’s the message you hear today when you ring the White House comment line during the shutdown pic.twitter.com/sCquYj0XnX — David Mack (@davidmackau) 20 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования - конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

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Источник: korrespondent.net