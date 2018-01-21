Китай призвал США смириться с его политикой

​Минобороны Китая призвало США отказаться от мировоззрения в духе холодной войны и объективно отнестись к политике Пекина в отношении национальной безопасности и обороны, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление китайского ведомства.

"Подстрекателями к милитаризации Южно-Китайского моря являются другие страны, которые, похоже, не хотели бы видеть регион мирным. Такие государства под эгидой навигационной свободы проводят военные маневры в тиранической манере", - заявили в КНР.



Днем 20 января МИД Китая сообщил, что американский эсминец USS Hopper DDG-70 зашел в китайские территориальные воды. По данным Пекина, 17 января корабль находился в пределах 12 морских миль от острова Хуанъянь в Южно-Китайском море.

Отметим также, что в США накануне представили новую американскую стратегию обороны. В документе Пентагон рассматривает стратегическое соперничество между странами в качестве главной проблемы для национальной безопасности. Китай наряду с Россией, КНДР и Ираном оказался в списке пяти главных угроз для США.

Описывая политику Китая, авторы доклада отметили модернизацию Вооруженных сил и экспансию в Южно-Китайском море.

Против РФ и Китая. Доктрина нацбезопасности Трампа

Источник: korrespondent.net