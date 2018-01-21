21 января 2018, воскресенье, 11:13
-5°C
Завтра -9°C
-5°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
21. 01. 2018

Америка планировала включить Россию в космический щит - СМИ

США при президентстве Джорджа Буша-старшего обдумывали план совместного с Россией строительства системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на рассекреченные документы британского правительства.

Буш-старший настолько впечатлился падением коммунистического режима в России, что стал видеть в ней надежного союзника.

Задуманный в 1983 году Рональдом Рейганом проект Звездных войн как некий космический щит от возможного ядерного удара к началу 1990-х стал эффективным средством отслеживания ракетных пусков. 

Согласно рассекреченным материалам, Буш-старший после 1991 года вынашивал план глобальной системы предупреждения о ракетном нападении, объединяющей космические и наземные аппараты.

При этом предполагалось, что блок НАТО и Россия будут действовать сообща. Соответствующие вещи планировали обсуждать с президентом России Борисом Ельциным.

Однако этим планам не суждено было сбыться. После развала СССР проект глобальной системы предупреждения о нападении посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.

Год назад были обнародованы около 12 миллионов страниц документов, которые расскрывают деятельность ЦРУ с образования в 1947 по 1990-е годы.

Космические войны. Вооружение США, России и Китая

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.