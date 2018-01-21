Америка планировала включить Россию в космический щит - СМИ

США при президентстве Джорджа Буша-старшего обдумывали план совместного с Россией строительства системы раннего предупреждения о ракетном нападении. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на рассекреченные документы британского правительства.

Буш-старший настолько впечатлился падением коммунистического режима в России, что стал видеть в ней надежного союзника.

Задуманный в 1983 году Рональдом Рейганом проект Звездных войн как некий космический щит от возможного ядерного удара к началу 1990-х стал эффективным средством отслеживания ракетных пусков.

Согласно рассекреченным материалам, Буш-старший после 1991 года вынашивал план глобальной системы предупреждения о ракетном нападении, объединяющей космические и наземные аппараты.

При этом предполагалось, что блок НАТО и Россия будут действовать сообща. Соответствующие вещи планировали обсуждать с президентом России Борисом Ельциным.

Однако этим планам не суждено было сбыться. После развала СССР проект глобальной системы предупреждения о нападении посчитали устаревшим и неоправданно дорогостоящим.

Год назад были обнародованы около 12 миллионов страниц документов, которые расскрывают деятельность ЦРУ с образования в 1947 по 1990-е годы.

Космические войны. Вооружение США, России и Китая

Источник: korrespondent.net