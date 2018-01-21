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21. 01. 2018

Делегаты КНДР впервые за четыре года посетили "Юг"

Делегация из КНДР прибыла в Южную Корею впервые за последние четыре года, сообщает телеканал NDTV.

Северокорейцы приехали на два дня, чтобы проверить площадки предполагаемых выступлений художественных коллективов Северной Кореи на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Группа из КНДР, по данным Yonhap, прибыла в город Каннын на востоке страны. Bloomberg пишет, что до этого делегация посетила столицу Южной Кореи, Сеул.

Делегацию возглавляет северокорейская певица, руководительница оркестра Samjiyon и женской музыкальной группы Moranbong​ Хен Сон Воль.

Она также известна "как одна из самых влиятельных женщин" в КНДР, пишет Yonhap. Отмечается, что "по слухам", она раньше была пассией северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Отвечая на вопрос о ее впечатлении от поездки, она, как замечает агентство, "просто улыбнулась и не дала ответа". Всего северокорейская делегация состоит из семи человек.

Cмотрите фотогалерею: Делегаты КНДР впервые за четыре года посетили "Юг"

 
17 января КНДР и Южная Корея впервые за 12 лет договорились выйти на церемонию открытия зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане под одним флагом.
 
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Источник: korrespondent.net

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