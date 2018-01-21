В РФ обвинили Молдову в конфронтации из-за Приднестровья

Россия считает "актом конфронтации" планы Молдовы потребовать от Москвы компенсацию за оккупированное Приднестровье. Об этом RT заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

"Это акт конфронтации по отношению к нашей стране и в целом по отношению к мировому сообществу", - заявил Швыткин.

Он подчеркнул, что российские миротворческие силы выполняют прямое предназначение - не допускют вооруженный конфликт. Чиновник говорит, что только Россия может сохранить "хрупкое мирное существование в регионе".

Он отметил, что это показывает нежелание молдавского парламента следовать курсу, выбранному президентом страны Игорем Додоном.

Ранее сообщалось, что власти Молдовы собираются нанять международную юридическую фирму, чтобы оценить ущерб от оккупации Приднестровья российскими силами.

Источник: korrespondent.net