Турецкие танки вошли в Сирию - СМИ

Турецкие танки вошли в сирийский Африн, оказывая поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, ссылаясь на военные источники.

Во второй день проведения турецкой операции Оливковая ветвь формирования Свободной сирийской армии вошли в Африн и начали широкомасштабную операцию на суше.

Отмечается, что турецкая бронетехника не сталкивается с серьезным сопротивлением сил самообороны курдов, которые отходят от границы вглубь территории Сирии.

Ранее начальник Генерального штаба Турции генерал Хулуси Акар заявлял, что операция Оливковая ветвь будет нацелена исключительно на "террористов, их убежища, жилье, оружие, инструменты и оборудование".

Ранее турецкие военные подвергли массированному артиллерийскому обстрелу позиции курдов в районе Африн в провинции Алеппо на севере Сирии.

Кроме того, турецкая авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов Сил народной самообороны.

Корреспондент.net также разбирался в конфликте между США и Турцией в Сирии из-за курдов.

Источник: korrespondent.net