В Минске пройдет слет православной молодежи

В Минске с 9 по 11 февраля пройдет слет православной молодежи.

Слет будет проходить на нескольких площадках – это Минский государственный медицинский университет, Минская духовная академия, Дом межцерковного общения «Кинония», Петропавловский собор. Подробная информация будет выслана зарегистрированным участникам.

Для того, чтобы принять участие в слете, необходимо иметь устное благословение духовника вашего братства/организации или настоятеля вашего прихода. Заявка будет согласована с руководителем епархиального молодёжного отдела, так как количество мест для каждой епархии ограничено.

Регистрационный взнос для участия (питание, проживание, организационные расходы) – 40 рублей при регистрации до 1 февраля. При регистрации после 2 февраля – сумма взноса 50 рублей.

Чтобы зарегистрироваться для участия в слете, нужно заполнить регистрационную форму.

По благословению митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, слет проходит ежегодно. Кульминационной частью слета традиционно становится участие в ночной Божественной Литургии.

Начало работы слета – в пятницу 9 февраля в 18 00, примерное время окончания – воскресенье 11 февраля в 15 00.

Источник: krynica.info