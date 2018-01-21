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21. 01. 2018

Погода в Украине: снег и гололедица

По всей Украине в воскресенье 21 января будет облачная погода с прояснениями. В южных и восточных областях будут сложные погодные условия, сообщает Гидрометцентр.

В Киеве в воскресенье ожидается обильный снег. Температура воздуха ночью около -4...-6, днем 0...-2.

На юге и востоке, а также в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях 21 января прогнозируют мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега.

В Харьковской и Днепропетровской областях ночью местами пройдет сильный мокрый снег.

Температура в течение суток будет колебаться от -3 до +2, в Кировоградской и Полтавской областях -1 ... - 6.

На остальной территории Украины без существенных осадков, лишь в Карпатском регионе небольшой снег. Здесь температура ночью -4 ... -9, днем до ​​-5 , на Закарпатье ночью и днем ​​около нуля.

Ветер в Украине преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. На дорогах Украины, кроме крайнего юга, гололедица.

Погода в Украине в воскресенье 21 января
 

Источник: korrespondent.net

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