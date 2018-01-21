Порошенко летал на Мальдивы под чужим именем - СМИ

Президент Петр Порошенко получил от СБУ документы на чужое имя, с которыми полетел на Мальдивы. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.



По данным издания, Порошенко и его семье были выданы так называемые ДОПы - документы оперативного прикрытия.

Глава Управления госохраны Валерий Гелетей написал в СБУ письмо под грифом "секретно", что в адрес президента поступают угрозы, на этом основании были изготовлены паспорта на вымышленные имена, заявил источник.

Чартер с Порошенко и его семьей вылетел из Киева 1 января и вернулся обратно 8 января с Мальдив. Расследование, посвященное этой информации, было проведено проектом Схема.

Маршрут и цель назначения чартера было отслежено с помощью сервисов слежения за перемещением авиации. О присутствии президента и семьи на борту самолета Схема заявляет на основании информации от собственных источников.



Утверждается, что Порошенко отдыхал со 2 по 8 января в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc, состоящем только из частных вилл посреди Индийского океана.

В этот момент на самой дорогой вилле курорта, по данным администрации был зарегистрирован некий Mr. Petro Incognito из Украины.

Аренда острова с виллой на курорте Cheval Blanc стоит 46 тысяч за день. С учетом стоимости перелета, Схема оценила предполагаемый отдых президента на сумму в 500 тысяч долларов.



Информацию о частной поездке Порошенко на Мальдивы 16 января подтвердила пресс-служба президента Украины. При этом в пресс-службе заявили, что поездку Порошенко организовал за собственный счет.

Источник: korrespondent.net