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21. 01. 2018

Германия и Франция обновят Елисейский договор

Германия и Франция намерены углубить сотрудничество в экономической, общественной, политической и технологической сферах. Еще в текущем году власти двух стран планируют разработать новый Елисейский договор, говорится в совместном заявлении, распространенном в воскресенье, 21 января, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Нашей целью является разработать совместную позицию по всем важным европейским и международным темам", - указали авторы заявления. В частности, речь пойдет о более тесном взаимодействии экономик Франции и Германии.

Кроме того, в новом договоре предполагается закрепить культурное сотрудничество и развитие совместных образовательных программ.

Кроме того Макрон и Меркель планируют углубить сотрудничество правоохранительных органов и спецслужб, а также расширение партнерства в защите климата и переходе на альтернативные источники энергии. Это соглашение должно укрепить и Европу, заявили лидеры двух стран в видеообращении на немецком и французском языках.

Елисейский договор был подписан 22 января 1963 года в Париже канцлером Конрадом Аденауэром и президентом Шарлем де Голлем. Сегодня он по-прежнему служит основой отношений между бывшими "заклятыми врагами" Германией и Францией.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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