Теракт в Кабуле: погибли несколько украинцев

В результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погибли несколько граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"По последней информации, поступающей в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил этот ужасный террористический акт и выразил соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

При этом в дипломатическом ведомстве не уточнили, какое именно количество украинцев стало жертвой теракта в Кабуле.

"Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Тем временем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных к нам государств, которые уже сейчас оказывают помощь", - доложили в министерстве.

Там также пообещали сообщить более подробную информацию утром в понедельник, 22 января 2018 года.

Напомним, во время атаки боевиков Талибана на отель прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. Один террорист был убит силами безопасности на кухне отеля.

Источник: korrespondent.net