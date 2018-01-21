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21. 01. 2018

Асад обвинил Турцию в поддержке терроризма

Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Об этом сообщает AFP. 19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в Африне. Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на YPG. При этом турецкие военные еще не пересекли границу, сообщил он.

Анкара согласовывает свои действия в Сирии с Москвой, добавил турецкий министр.

Ранее сегодня СМИ сообщили, что турецкие танки вошли в сирийский Африн, оказывая поддержку оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских формирований.

Кроме того, турецкая авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который находится под контролем отрядов Сил народной самообороны.

Источник: korrespondent.net

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