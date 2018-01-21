В Нью-Йорке закрыли для посетителей статую Свободы

Частичная приостановка работы государственных учреждений в США, связанная с трудностями с принятием временного бюджета федерального правительства, отражается и на главных символах страны.

Так, в Нью-Йорке "из-за нехватки ассигнований" были в субботу, 20 января, закрыты для посетителей статуя Свободы и остров Эллис. Если Сенат не примет проект о временном финансировании в понедельник утром, то на работу не смогут выйти до половины федеральных служащих США.

Последняя возможность предотвратить бюджетный кризис представится утром в понедельник, 22 января, на экстренном голосовании в Сенате. Субботняя попытка не увенчалась успехом: демократы и республиканцы обвиняли друг друга в том, что ситуация смогла дойти до частичной остановки финансирования госучреждений. В частности, лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что вести переговоры с президентом Трампом - все равно что вести переговоры с "колеблющимся пудингом". "Невозможно договориться с целью, которая постоянно находится в движении", - подчеркнул он.

Конгрессу США до сих пор не удается утвердить бюджет на текущий финансовый год, начавшийся 1 октября 2017 года. Одним из основных спорных пунктов является рост расходов Пентагона - против их резкого увеличения выступают демократы. Кроме того, Демократическая партия отказывается утверждать финансовый план из-за отсутствия мер по защите от депортации 700 тысяч нелегальных мигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net