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21. 01. 2018

Партия Шульца проголосовала за начало переговоров о "большой коалиции"

Внеочередной съезд Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосовал в воскресенье, 21 января, за проведение официальных переговоров о создании "большой коалиции" с консервативным блоком ХДС/ХСС. За такое решение проголосовали 362 из 642 делегатов съезда, проходящего в Бонне. Против высказались 279 участников съезда.

Ожидается, что основой для коалиционных переговоров станет 28-страничный итоговый документ, принятый участниками предварительных консультаций в середине января.

Теперь переговоры о формировании "большой коалиции" с участием социал-демократов, а также Христианско-демократического союза, возглавляемого федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, и Христианско-социального союза могут начаться уже в ближайшие дни. Завершатся они в лучшем случае уже в феврале. После этого решающее слово останется за более чем 440 тысячами членов СДПГ, которым предстоит проголосовать  за коалиционное соглашение, напоминает агентство dpa.

Ранее сообщалось, что коалиционные переговоры в Германии планируют завершить в первые дни февраля. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net

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