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21. 01. 2018

Лавров: Киевские власти недоговороспособны

Киевские власти недоговороспособны и ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Коммерсанту.

"У нас нет никаких сомнений, и, более того, мы имеем достоверные знания, что и в Европе и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по Минским договоренностям", – сказал Лавров.

Он выразил надежду, что в "частных, приватных, закрытых контактах Киеву об этом говорят – из Берлина, из Парижа, Вашингтона и других столиц".

"Но взяв под свое крыло эту власть, которая абсолютно недоговороспособна, Запад уже не может публично выступать с критикой того, что делают его подопечные. Это печально. Понятно, что это сопряжено с ложно понятым чувством собственного престижа и репутации, но такова жизнь", – сказал Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины после аннексии Крыма.

Источник: korrespondent.net

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