Порошенко вошел в ТОП-10 богатых спикеров Давоса

Президент Украины Петр Порошенко занял девятое место среди самых богатых спикеров на Давосском форуме. В то же время американский лидер Дональд Трамп стал шестым в числе самых богатых спикеров форума, сообщает cityam.com.

Президент Дональд Трамп станет шестым самым богатым спикером на Давосском форуме, в то время как президент Украины Петр Порошенко занял девятое место в числе самых богатых его участников.

Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс, за которым следует Джек Ма (основатель китайского оптового гиганта Alibaba стоимостью 47,2 млрд долларов), менеджер инвестора и хедж-фондов Рэй Далио.

На четвертом месте – основатель JD.com Ричард Лю, на пятом – Сунила Бхарти Миттала, основатель Bharti Enterprises.

Напомним, на форуме в Давосе 23-26 января запланирована встреча Порошенко с Трампом.

Источник: korrespondent.net