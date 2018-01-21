Десятки тысяч греков выступили против "кражи" названия Македония

До 50 тысяч греческих националистов вышли на улицы в Салониках в воскресенье, 21 января, чтобы выразить протест против использования соседней Македонией слова "Македония", который они считают "украденным" у греческой провинции. По данным греческих СМИ, демонстрация переросла в стычки с полицией, которая применила слезоточивый газ.

В Салониках демонстранты собрались около статуи Александра Македонского, сообщается, что их привозили со всей страны на автобусах.

Споры вокруг названия Македонии, которая по настоянию Греции входит в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, тянутся с 1991 года. Греческие власти, которые Македония ранее обвиняла в блокировании вступления страны в Евросоюз и НАТО, в последние годы выражают готовность к компромиссам.

В частности, премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил 21 января, что будущее название соседней страны вполне может содержать слово Македония, однако в географической или иной привязке (например Северная Македония или Новая Македония). "Если есть возможность для решения конфликта, будет национальной глупостью не использовать ее", - заявил он.

Между тем решение о новом названии Македонии может быть принято уже в этом году. Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что в ближайшее время будет проведен референдум относительно изменения названия страны. Это решение должно быть принято на основе "национального консенсуса", заявил он.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net