Появились фото обстрела автобуса на Донбассе

В Сети появились фотографии пассажирского автобуса, который был обстрелян в Донецкой области сегодня, 21 января.

Фото опубликованы в группе "Донецк - Старомихайловка Абакумова Бирюзова ДНР" в социальной сети ВКонтакте. "Погиб мужчина 57 лет, ранение в шею так же получил еще один мужчина 66 лет", – говорится в сообщении.

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Напомним, автобус был обстрелян возле контрольного пункта въезда-выезда в поселке Еленовка Донецкой области, который с 2014 года находится под контролем сепаратистов.

Источник: korrespondent.net