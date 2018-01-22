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22. 01. 2018

В Турции заявили про авиаудары курдов из Сирии

На юге Турции в провинции Хатай в результате обстрела города Рейханлы с территории сирийского Африна один человек погиб и 46 пострадали, кроме того семь человек ранены в городе Килис. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

"По Рейханлы террористами PYD (курдской партии Демократический союз − ред.) было выпущено 11 ракет, девять из них разорвались на территории города", − заявили в администрации провинции Хатай.

По сообщению властей Килиса, в городе разорвались четыре ракеты, выпущенные с территории Африна. 

Напомним, Турция начала против курдских группировок военную операцию Оливковая ветвь. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма.

Источник: korrespondent.net

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