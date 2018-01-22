Эрдоган: Турция быстро уничтожит курдских боевиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 21 января, что операция Оливковая ветвь против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии скоро завершится, пишет DW.

"Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", − отметил турецкий лидер на мероприятии своей Партии справделивости и развития.

Эрдоган также заверил, что турецкие вооруженные силы "уничтожат" представителей подразделений YPG, которые "не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию".

Он уверен, что курдские организации YPG, Рабочая партия Курдистана (PKK) и партия Демократический союз (PYD) будут полностью уничтожены.

Напомним, 20 января Турция начала в Сирии военную операцию Оливковая ветвь против курдских группировок. Власти страны подчеркнули, что она направлена исключительно против террористов.

По данным СМИ, турецкие танки вошли в сирийский Африн, а авиация ударила по аэродрому Минниг на северо-западе страны.

Источник: korrespondent.net