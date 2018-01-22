В Швеции прогремел взрыв возле офисного здания

В Мальме на юге Швеции вечером 21 января прогремел взрыв около офисного здания в микрорайоне Розенгорд, сообщает Sydsvenskan.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получил фасад здания, в котором находятся офисы нескольких фирм и медицинский центр.

На месте происшествия работают взрывотехники. О причинах взрыва пока не сообщается.

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Издание указывает, что детонация произошла на той же улице, где находится полицейский участок, который недавно также пострадал от взрыва.

Ранее сообщалось, что в шведском городе Гетеборг группа неизвестных молодых людей забросала синагогу бутылками с зажигательной смесью.

Источник: korrespondent.net