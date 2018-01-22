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22. 01. 2018

США осудили атаку на отель в Кабуле

Госсекретарь США Рекса Тиллерсон заявил, что Вашингтон решительно осуждают нападение террористов на отель Intercontinental в Кабуле и скорбит по всем погибшим, сообщили в пресс-службе Госдепа в воскресенье, 21 января.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", − сказано в заявлении.

Глава Госдепартамента добавил, что находится в контакте с афганскими властями относительно расследования инцидента.

"Насилие, которое мы видели вчера, не имеет места ни в Афганистане, ни где-либо еще в мире", − подчеркнул Тиллерсон. Он также указал, что действиям Талибана, который взял ответственность за теракт, нет никакого оправдания.

Напомним, 20 января боевики движения Талибан напали на отель Intercontinental в столице Афганистана. Во время атаки прозвучало несколько взрывов, предположительно, организованных террористами-смертниками. 
 
В результате вооруженной атаки погибли шесть граждан Украины, а всего, по данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека. В МИД Афганистана подтвердили гибель 18 человек, среди которых 14 иностранцев.

Источник: korrespondent.net

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