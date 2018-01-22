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22. 01. 2018

СМИ: Армия Британии уступает российской

В тексте выступления начальника британского генштаба Ника Картера, которое состоится 22 января, говорится, что вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, Картер в своем выступлении подчеркнет серьезную угрозу, которую, по его мнению, представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии. 

Также генерал с сожалением отмечает снижение трат на военные разработки и считает, что за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать.

Кроме того, The Telegraph со ссылкой на источники указывает, что британские высокопоставленные военные обеспокоены доминированием России в области артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий.

Ранее сообщалось, что в основу новой Национальной оборонной стратегии США легло противодействие России и Китаю.

Источник: korrespondent.net

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