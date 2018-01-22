В Польше расследуют празднование дня рождения Гитлера

В Польше началось следствие по делу о публичной пропаганде фашизма организацией Гордость и современность, сообщает Польское радио.

Напомним, в субботу, 20 января, телеканал TVN опубликовал репортаж о том, как журналисты несколько месяцев назад инкогнито побывали на мероприятиях, которые устроила Гордость и современность. В том числе речь идет о праздновании дня рождения Гитлера. В лесу, где это происходило, были флаги со свастикой, звучали нацистские марши и тосты, присутствующие отдавали нацистские приветствия.

По приказу Генерального прокурора Польши Збигнева Зебро прокуратура в Катовице возбудила следствие по делу о публичной пропаганде организацией Гордость и современность фашизма или другого тоталитарного строя, а также обладания предметами с тоталитарной символикой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил в Twitter, что пропаганда фашизма и других тоталитарных режимов является не только нарушением польского законодательства, но и надругательством над памятью предков. В Польше нашли нацистскую капсулу времени Ранее в Польше судили двух украинцев за демонстрацию нацистского приветствия перед памятником на территории бывшего концлагеря Майданек.

Источник: korrespondent.net