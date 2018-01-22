В Страсбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ

В Страсбурге в понедельник, 22 января, начнет свою работу Парламентская Ассамблея Совета Европы. Об этом пишет Укринформ.

Украинскую делегацию возглавляет народный депутат Владимир Арьев.

Сессия продлится с 22 до 26 января. В повестке дня дебаты по различным вопросам, выступления высокопоставленных должностных лиц, избрание президента ПАСЕ и Комиссара СЕ по правам человека.

В частности, 22 января будет проголосован и назван новый президент ПАСЕ, состоятся дебаты о росте исламофобии, антисемитизма и ксенофобии в Европе; израильско-палестинском мирном процессе.

Во вторник, 23 января, перед ПАСЕ выступит Генсек Турбьерн Ягланд, состоится первый раунд избрания нового Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты на тему защиты и продвижения региональных языков и языков национальных меньшинств, по результатам которой ПАСЕ будет голосовать резолюцию и рекомендации. Также перед ПАСЕ выступит крон-принцесса Дании и будет заслушан доклад о гуманитарных последствиях войны в Украине. По этому докладу состоятся дебаты и будет проголосована резолюция и рекомендации.

В среду, 24 января, будет второй раунд избрания Комиссара СЕ по правам человека и судей ЕСПЧ, дебаты по созданию основ современного управления спортом, эффективного футбольного менеджмента, выступления президента Армении, премьер-министра Дании. Также состоится заседание ad hoc комитета.

В четверг, 25 января, будет заслушан годовой отчет Комиссара СЕ по правам человека Нила Муйжниекса, состоятся дебаты о защите детей в вооруженных конфликтах, по результатам которых будет принята резолюция, перед парламентариями выступит президент Австрии. Также будет представлен обзор выполнения обязательств Эстонией, Грецией, Венгрией и Ирландией.

В последний день сессии, 26 января, пройдут дебаты по двум темам: о юридическом иммунитете международных организаций и усилении международного регулирования против продажи средств пыток.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия не станет направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ.

Источник: korrespondent.net