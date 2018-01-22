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22. 01. 2018

В США открыли огонь в парке, ранены подростки

Неизвестные открыли огонь по толпе в парке города Орландо, штат Флорида (США). В результате были ранены три девушки-подростка. Инцидент произошел в воскресенье, 21 января, вечером, сообщает канал WFTV.

Как сообщается, звонок в службу 911 поступил в 6:15 вечера. Очевидец сообщил, что трое людей стреляют в толпу людей на Бульваре Уиллоу Бенд 3101.

По данным полиции, три девушки пострадали. Их отвезли в местную больницу, их жизни ничего не угрожает. Как сообщили очевидцы, пострадавшие получили ранения в ноги.

Как сообщалось, в июне 2017 года в американском городе Орландо в штате Флорида произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек.

Накануне в Кабуле произошел теракт, в котором были убиты украинцы.

Источник: korrespondent.net

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