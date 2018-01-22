22 января 2018, понедельник, 12:04
-7°C
Завтра -9°C
-7°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
22. 01. 2018

В России собака на охоте застрелила человека

В Краснокутском районе Саратовской области в воскресенье, 21 января, произошел необычный несчастный случай со смертельным исходом, сообщает Регион 64.

Как сообщается, местный житель Сергей Терехов 1953 г.р. утром находился на охоте неподалеку от с. Дьяковка.

Он выпустил из багажника автомобиля ВАЗ-2107 двух своих собак, которые начали резвиться. В результате лапа одного из животных попала на спусковой крючок охотничьего ружья ТОЗ-34, приклад которого был уперт в землю, а ствол направлен в живот мужчины. Терехова с огнестрельным ранением доставили в больницу, где спустя менее часа он скончался.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщалось, на Днепропетровщине мальчик нашел оружие и случайно выстрелил в 2-летнюю сестру.

Ранее во Львове за рулем умер водитель троллейбуса.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.