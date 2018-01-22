Украина празднует 99 День соборности: программа

Со дня празднования первого Дня соборности в Украине прошло 99 лет. В этот день была провозглашена независимость Украинской Народной Республики.

В Киеве пройдет серия мероприятий, посвященная празднику.

В 10:30 начнется церемония возложения цветов к памятникам поэта Т.Г.Шевченко и историка М.С.Грушевского. Участие примут первые лица государства. Президент Петр Порошенко присоединится к торжественному собранию, посвященному Дню соборности и 100-летию провозглашения независимости УНР в 12:00.

Тематические выставки об истории УНР и ЗУНР представят в киевских музеях и библиотеках. Также в столице можно посетить читательские конференции, книжные и фотовыставки аналогичной тематики.

На Крещатике развернут самый длинный флаг Украины в рамках акции "Объединим Украину". Она состоится на тротуарной части улицы от Европейской до Бессарабской площади.

Также акция "День соборности Украины" запланирована на мосту Патона.

В Киеве будет закрыт выход из подземного перехода станции Театральная к Музею истории Киева с 8:00 до окончания мероприятий ко Дню Соборности Украины.

Источник: korrespondent.net