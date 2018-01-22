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22. 01. 2018

Под Ровно пьяный водитель пытался протаранить полицейское авто

Погоня со стрельбой произошла в воскресенье, 21 января в Костополе, Ровненской области. Патрульные пытались задержать пьяного водителя Audi, который грубо нарушал правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Ровненской области.

Отмечается, что полицейские, включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, потребовали от водителя, чтобы он остановился. Однако он лишь ускорил движение и начал убегать.

"На улице Академика Грушевского нарушитель, двигаясь на красный сигнал светофора, едва не сбил пешеходов", - рассказали правоохранители.

Учитывая опасность, которую создавал водитель, патрульные открыли по автомобилю огонь, сделав перед этим предупредительный выстрел.

Несмотря на это, нарушитель не остановился, и полиции пришлось заблокировать движение служебным автомобилем.

"Злоумышленник пытался протаранить служебный автомобиль, выехал на тротуар, где столкнулся с бетонной помойкой и стеной дома. Правонарушителем оказался 30-летний житель Костопольского района. К тому же, он находился в состоянии алкогольного опьянения, что показал Драгер - 1.77 промилле", - отметили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, никто из участников происшествия не пострадал.

Cмотрите фотогалерею: Под Ровно пьяный водитель пытался протаранить полицейское авто

 

Ранее пьяный житель Львова "потерял" свой Lexus и заявил об угоне.

Напомним, ранее Во Львове неизвестный водитель автомобиля Mercedes-Benz врезался в полицейских, когда те оформляли нарушение ПДД водителем другого автомобиля. 

Источник: korrespondent.net

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