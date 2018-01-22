В сети появились фото украинцев, которые погибли в результате теракта в столице Афганистана Кабуле.

Так, киевлянка Татьяна Иванютина в воскресенье, 21 января, на своей странице в соцсети Facebook показала двух погибших бортпроводниц – Екатерину Пасенчук и Ирину Медичеву.

"Ребята, не стало двух прекрасных молодых девочек: Кати Пасенчук и Иры Медичевой. Вечная им память", – написала она.

В комментариях к этому посту также выложили снимок еще одного погибшего украинца – Романа Власова.

Cмотрите фотогалерею: Теракт в Кабуле: появились фото погибших украинцев

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле 20 января погибли шесть граждан Украины.

Вскоре чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил о еще одной жертве теракта.

Источник: korrespondent.net