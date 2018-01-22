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22. 01. 2018

Пучдемон прилетел в Данию, несмотря на угрозу ареста

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник прибыл из Брюсселя в Копенгаген, несмотря на то, что правительство Испании может добиться его ареста за пределами столицы Бельгии. Об этом сообщает El Pais.

СМИ опубликовали фотографии Пучдемона в брюссельском аэропорту, отметив, что экс-глава Каталонии вылетел рейсом в 8:00 по местному времени (09:00 по киевскому). Вскоре датское телевидение подтвердило, что он прибыл в Копенгаген.

Ожидается, что сегодня Пучдемон приедет в Копенгагенский университет, где примет участие в дебатах, посвященных Каталонии.

Правительство Испании заявляло ранее, что намеренно добиться ордера на арест Пучдемона, если он окажется на территории Дании.

Как сообщал Корреспондент.net, сепаратистские партии Каталонии вновь хотят сделать Пучдемона главой женералитета.

Отмечалось, что Пучдемон готов управлять Каталонией при помощи современных технологий, например, через Skype.

Источник: korrespondent.net

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