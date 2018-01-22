В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях Украины в понедельник и вторник, 22 и 23 января, ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в этих областях прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, а на побережье Черного и Азовского морей – преимущественно дождя.

Кроме этого, ожидается налипание мокрого снега, гололед, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook, в Киеве 22 января возможен снег, в дальнейшем будет сухо и морозно.

"В течение недели в столице ночью до -8-15, днем до -3-7 градусов", – добавила Диденко.

Cмотрите фотогалерею: Погода в Украине: снег и гололед

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 25 января есть высокая вероятность сильного похолодания в Украине до -14, -19, а 27-28 января до -20, -25 градусов мороза.

Источник: korrespondent.net