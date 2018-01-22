22 января 2018, понедельник, 12:33
-7°C
Завтра -9°C
-7°C
Завтра -9°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
22. 01. 2018

Погода в Украине: снег и гололед

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях Украины в понедельник и вторник, 22 и 23 января, ожидается существенное осложнение погодных условий. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в этих областях прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, а на побережье Черного и Азовского морей – преимущественно дождя.

Кроме этого, ожидается налипание мокрого снега, гололед, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook, в Киеве 22 января возможен снег, в дальнейшем будет сухо и морозно.

"В течение недели в столице ночью до -8-15, днем до -3-7 градусов", – добавила Диденко.

Cмотрите фотогалерею: Погода в Украине: снег и гололед

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 25 января есть высокая вероятность сильного похолодания в Украине до -14, -19, а 27-28 января до -20, -25 градусов мороза.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.