В России находятся 22 украинских политзаключенных – МИД

На территории Российской Федерации незаконно удерживаются 22 политзаключенных из Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 января, глава МИД Украины Павел Климкин в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма", - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния без указания причины.

Источник: korrespondent.net