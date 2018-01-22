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22. 01. 2018

В России находятся 22 украинских политзаключенных – МИД

На территории Российской Федерации незаконно удерживаются 22 политзаключенных из Украины. Об этом заявил в понедельник, 22 января, глава МИД Украины Павел Климкин в ходе итоговой пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Сейчас мы имеем более 60 политических заключенных, и 22 из них, как вы знаете, на территории России. Другие - на территории оккупированного Крыма", - сказал Климкин.

Ранее сообщалось, что Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния без указания причины.

Источник: korrespondent.net

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