Россию хотят вернуть в ПАСЕ до 2019 года

Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

Как отметил Ягланд, это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы "вернуть на борт все страны-члены организации".

"Гармонизация правил организации - это часть нашей работы... достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации", - заявил он.

Как сообщалось, гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а затем – за агрессию на Донбассе.

Из-за очевидности продления этих санкций Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.

По мнению Ягланда, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории "всех 47 стран-членов".

"Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем", - уверен он.

Ранее стало известно, что президентом ПАСЕ избран итальянец Микеле Николетти. Он занял этот пост без формального голосования – по договоренности политических групп.

Как сообщалось, нардеп Арьев избран вице-президентом ПАСЕ.

Источник: korrespondent.net