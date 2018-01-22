При теракте в Кабуле погибли 18 иностранцев, в том числе девять граждан Украины. Боевики организации Талибан напали на отель Intercontinental в столице Афганистана.

В атаке принимали участие пять террористов. Все они были ликвидированы в результате длившейся 18 часов операции афганской полиции.

Погибшие в Кабуле украинцы были сотрудниками афганской авиакомпании. Их тела отправит на родину самолет Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Корреспондент.net собрал всю информацию, о теракте в Кабуле, в котором погибли украинцы.

Талибан атаковал иностранцев

Нападение на отель Intercontinental было совершенно в субботу, 20 января примерно в 21.30 по местному времени.

Группа вооруженных автоматическим огнестрельным оружием мужчин в военной форме вошла в здание отеля со стороны кухни.

Они проследовали в трапезную, где ужинали постояльцы и открыли по ним огонь. Нападавшие также использовали гранаты, из-за чего в отеле возник пожар.

Территорию вокруг здания гостиницы сразу же оцепили правоохранители.

Кабул фото. Нападение на отель произошло вечером 20 января / EPA

Очевидец произошедшего рассказал журналистам, что нападавшие талибы выкрикивали ряд антизападных лозунгов. Отмечается, что террористы убивали иностранцев намеренно.

В момент теракта в здании Intercontinental проходили сразу две свадьбы и Всеафганская конференция по информационным технологиям.

Ответственность за захват заложников на себя взяла террористическая организация Талибан, образованная в 1994 году в Афганистане.

В атаке принимали участие пять террористов. Все они были ликвидированы в результате длившейся 18 часов операции афганской полиции.

Cмотрите фотогалерею: Теракт в Кабуле. Как погибли украинцы

В МВД Афганистана заявили, что афганский спецназ освободил 126 постояльцев и сотрудников отеля Intercontinental, в том числе 41 иностранца.

При этом более 150 человек сумели сбежать из отеля еще до начала операции, после того, как услышали первые звуки стрельбы.

Кто-то из постояльцев выпрыгивал из окон шестиэтажного здания, несколько человек спрятались во внутренних помещениях и были спасены спецназом.

Кабул фото. Постояльцы отеля выпрыгивали из окон / EPA

В результате теракта, по сообщениями властей, погибли 18 человек - четверо афганцев, все остальные - иностранцы.

Кроме украинцев, среди погибших есть один гражданин Казахстана, Греции и Германии. Личности остальных погибших устанавливаются.

Большинство из погибших иностранцев были сотрудниками афганской авиакомпании Kam Air. На момент нападения в отеле проходила конференция, организованная министерством связи страны.

В МВД страны также сообщили, что еще десять человек получили ранения в результате нападения на отель в Кабуле. Среди них шесть сотрудников службы безопасности и четверо гражданских.

Что известно о погибших украинцах

СМИ сообщают о гибели девяти украинцев, МИД Украины подтверждает смерть семи граждан. Четверо из них работали в отечественной транспортной компании Українські крила, которая по контракту перевозила грузы из Кабула в другие города и страны.

Директор компании Владимир Костенко назвал фамилии погибших сотрудников: пилоты Роман Власов и Вячеслав Шишаков, обоим было по 43 года, и бортпроводницы Ирина Медичева, родом из Луганска, и 30-летняя Екатерина Пасенчук из Кировограда.

Екатерина Пасенчук, погибшая во время теракта в Кабуле / facebook.com/ekaterina.pasenchuk

Остальные погибшие, по информации местных СМИ, сотрудничали с афганской пассажирской авиакомпанией Kam Air, тоже по контракту. Среди них авиатехник из Черновцов Вадим Науменко.

Как сообщают СМИ, украинцы жили на том этаже, с которого боевики начали свою атаку. Их расстреливали в номерах.

Ирина Медичева, погибшая во время теракта в Кабуле / facebook.com/i.medycheva

Директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщили, что подтверждена гибель семи граждан.

Он рассказал, что на месте теракта в Кабуле работает консул, которого отправили из посольства Украины в Таджикистане для оперативного решения вопросов с идентификацией тел.

Роман Власов, погибший в отеле Кабула / facebook.com/vlasov.romeo

"Готовится спецрейс по поручению премьер-министра. Полетит самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины за телами. Сейчас прорабатывается вопрос получения разрешений на полет. Выписано уже шесть свидетельств о смерти", - рассказали в МИД.

Он также сообщил, что сейчас в Кабуле находится, предположительно, 19 украинцев. Их разместили на военной базе. Позже часть из их вернулась в отель.

Вячеслав Шишаков, убитый террористами в Кабуле

Источник: korrespondent.net