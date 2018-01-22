23 января 2018, вторник, 00:10
-9°C
Завтра -6°C
-9°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
22. 01. 2018

ЕС создает всемирный список контрафакта и пиратства

Еврокомиссия сегодня, 22 января, объявила публичные консультации для составления первого всемирного списка контрафакта и пиратства в рамках борьбы с хищением интеллектуальной собственности. Об этом говорится в коммюнике ЕК, сообщает Интерфакс-Украина.

"Цель состоит в том, чтобы определить рыночные площадки за пределами ЕС, где контрафакт, пиратство или другие формы хищения интеллектуальной собственности являются обычной практикой", - сказано в сообщении.

Контрольный список "будет основан на сообщениях заинтересованных сторон и поможет информировать потребителей, которые, возможно, покупают продукты на этих рынках, будет побуждать операторов и владельцев бизнеса бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности".

По данным Управления интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) и ОЭСР, торговля контрафактной и пиратской продукцией в мире составляет около EUR338 млрд. ЕС несет от нее особенно тяжелые потери. Контрафактная и пиратская продукция составляет около 5% его импорта, или EUR85 млрд в год.

Мнения и предложения для публичных консультаций принимаются до 31 марта.

Напомним, в Киеве нашли склад поддельного виски на 5 млн.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.