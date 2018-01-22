Война Турции против курдов в Сирии. Главное

Турция начала военную операцию против курдских формирований на северо-западе Сирии. Анкара говорит, что защищает южные границы НАТО в регионе, поэтому создает 30-километровую зону безопасности в регионе.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что у него есть соглашение России на операцию. Однако лидер Сирии Башар Асад обвинил Анкару в поддержке терроризма и посягательстве на сирийский суверенитет.

Интервенция Турции была раскритикована также США, поскольку курды являются основным союзником Вашингтона в Сирии.

Накануне операции американцы объявили о планах создать на этой территории "силы безопасности границы", для чего перебросили переносные зенитные ракетные комплексы к турецкой границе.

Корреспондент.net разбирался, почему Турция развернула новую операцию в Сирии и причем тут Россия и США.

Оливковая ветвь

Анкара на протяжении последних лет не раз заявляла, что усиление курдских сил в приграничном с Турцией регионе она считает опасным.

Первая турецкая операция Щит Евфрата началась в августе 2016 и продлилась до марта 2017 года. Эрдоган тогда говорил, что она направлена против ИГИЛ и сирийских курдов, позже он сказал, что намере свергнуть Асада.

В результате Турция образовала подконтрольный ей анклав и не допустила объединения курдских сил в регионе.

20 января Турция объявила о новой операции в Сирии, которая получила название Оливковая ветв. 21 января турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым на пресс-конференции в Стамбуле объявил, что войска вошли в контролируемый курдами сирийский район Африн.

Территория Африна контролируется курдами из сирийской партии Демократический союз, которую Анкара считает союзной Рабочей партии Курдистана, объявленной в Турции террористической организацией.

В боевых действиях в Сирии со стороны курдских партий участвуют курдские «Отряды народной самообороны, входящие в более широкую коалицию "Сирийские демократические силы".

О том, что Турция начнет операцию против курдских сил, президент Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал еще 13 января. Тогда он указывал, что ее целью станет не только Африн, но и Манбидж - еще один анклав, контролируемый курдами на севере Сирии.

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Цель операции Оливковая ветвь, как утверждает турецкий вице-премьер Хакан Чавушоглу, - не дать создать "террористический коридор" на севере Сирии, защитить южные границы НАТО, приграничные регионы Турции и избавить курдское и арабское население Турции от насилия.

​В ходе операции турецкие военные намерены создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить все террористические организации, сказал в воскресенье премьер-министр. Потенциальные потери противника он оценил в десять тысяч человек.

В первые два дня операции удары наносили турецкие ВВС. В ходе авианалетов на позиции курдского ополчения в сирийском Африне 32 самолета турецких ВВС уничтожили 45 целей.

К вечеру 21 января турецкие военные продвинулись на пять километров вглубь территории. В Сирию вошли танковые подразделения, отряды специального назначения, а также пехота.

Поддержку действиям Турции оказывают около 25 тысяч бойцов союзной Анкаре Свободной сирийской армии, оппозиционной режиму Асада.

Курдские силы, по сообщению турецеого агентства Anadolu, ответили обстрелом города Рейханлы в провинции Хатай на юге Турции.

Курды заявили о гибели семи гражданских лиц, в том числе восьмилетнего ребенка, а также троих военных.

Союзники США

Заявление Эрдогана о начале операции прозвучало одновременно с сообщениями борющейся с ИГИЛ международной коалиции во главе с США о планах создать "силы безопасности границы" в Сирии на территориях, подконтрольных курдам.

Сейчас обучение проходит первая группа из 230 бойцов, общая численность "сил пограничной бзопасности" увеличат до 30 тысяч бойцов, рассказал представитель коалиции Томас Вил.

Пограничные силы планировалось разместить на севере Сирии вдоль границы с Турцией, на востоке страны вдоль иракской границы, а также вдоль долины реки Евфрат.

Ситуация на северо-западе Сирии / РБК

США отправили в Сирию для сирийских курдов около пяти тысяч грузовиков и сделали более двух тысяч рейсов грузовых самолетов с оружием для курдов.

Кроме того, как сообщает агентство Nothern Syrian Observer, на которое работают правозащитники и журналисты, США пару недель назад поставили партию переносных зенитных ракетных комплексов типа земля-воздух бойцам курдских отрядов народной самообороны в кантоне Африна.

Отмечается, что Америка тайно, не по линии междунродной коалиции, договорилась направить ПЗРК курдским бойцам.

ПЗРК были доставлены в сирийский Африн из Иракского Курдистана через подконтрольные сирийской армии территории, однако ни Россия, ни силы президента Сирии Башара Асада не воспротивились доставке оружия курдам, сообщили местные источники NSO.

Примечательно, что американские военные разрешили использовать поставленные ПЗРК только в случае атаки Африна протурецкими силами.

Впоследствии госсекретарь США Рекс Тиллерсон уточнил, что новые курдские части в Сирии создаваться не будут.

22 января Тиллерсон заявил, что США обеспокоены ситуацией на севере Сирии и призывают обе стороны проявлять сдержанность.

"Мы признаем и вполне понимаем законное право Турции на защиту своих граждан от террористических элементов", - отметил дипломат.

Россия дала согласие

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил, что информацию о военной операции в Африне Анкара через Москву передавала сирийским властям.

22 января Эрдоган сообщил, что у Турции также есть некая договоренность на счет операции с Россией.

"Турция не намерена отступать от операции в Африне и имеет соглашение с Россией", - сказал Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

Однако в официальном комментарии России о договоренности не говорится, хотя операции Турции не критикуется.

Российские власти наблюдают за действиями турецкой армии в сирийском Африне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва по-прежнему считает основополагающим принцип территориальной целостности Сирии.

Источник: korrespondent.net