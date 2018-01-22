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22. 01. 2018

В России полицейские за взятку разрешили ограбить магазин

В подмосковном городе Королев полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин "Продукты". Об этом сообщает региональное управление Следкома РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел 9 ноября 2017 года. Двое инспекторов ППС заметили автомобиль ВАЗ-2170 без номеров, в котором находилось четверо подозрительных мужчин. У них были пистолеты, маски и перчатки.

Полицейские, по версии следствия, отобрали у мужчин ключи от машины и документы, потребовав взамен 100 тысяч рублей и два мобильных телефона.

"Полицейские получили от указанных лиц денежную сумму 55 тысяч рублей, после чего вернули им документы и ключи от машины, а также разрешили проследовать им дальше. В результате четверо мужчин проследовали в город Балашиху, где совершили разбойное нападение на продуктовый магазин "Продукты", – говорится в сообщении.

Двум полицейским предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (ч.3 ст. 285 УК РФ). Сейчас они находятся под стражей.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в занятии проституцией.

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Источник: korrespondent.net

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