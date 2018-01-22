На трассе Днепр-Николаев, вблизи поселка Софиевка, пассажирский автобус занесло на скользкой дороге из-за чего он перевернулся. Двое пострадавших были доставлены в больницу Кривого Рога, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, пишет Укринформ.

Cмотрите фотогалерею: Возле Кривого Рога перевернулся пассажирский автобус

"Водитель не справился с управлением, вследствие чего автобус занесло на скользкой дороге. В салоне автобуса на тот момент находилось 10 пассажиров. Двое из них пострадали во время ДТП. Их доставили в городскую больницу Кривого Рога", - сообщили в пресс-службе.

На месте работали спасатели и сотрудники Национальной полиции Днепропетровской области. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Киевской области в результате аварии с участием автобуса пострадали 13 человек.

Источник: korrespondent.net