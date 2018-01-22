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22. 01. 2018

В США договорились временно возобновить работу правительства

Федеральное правительство США возобновляет работу после так называемого "шатдауна". Об этом в понедельник, 22 января, заявил лидер демократической партии в Сенате Чак Шумер, сообщает Reuters.

"Мы будем голосовать сегодня, чтобы снова возобновить работу правительства", - сказал Шумер.

По его словам, демократы настаивали на том, чтобы любое краткосрочное законодательство о бюджетных расходах на содержание правительства должно включать защиту для молодых незарегистрированных иммигрантов.

Республиканцы отказываются вести переговоры по иммиграции, пока демократы не проголосуют за возобновление работы правительства.

Шумер уточнил, что договорился с республиканским лидером Сената Митчем Макконнеллом по законопроекту о финансировании, который позволит правительству работать до 8 февраля и планировать решение вопроса мигрантов.

Ранее сообщалось, что Федеральные ведомства США прекращают работу из-за отсутствия финансирования из-за того, что Конгресс США не смог принять федеральный бюджет страны до полуночи 20 января.

Источник: korrespondent.net

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