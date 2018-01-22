23 января 2018, вторник, 00:43
-9°C
Завтра -6°C
-9°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
22. 01. 2018

Волкер посетит Киев перед встречей с Сурковым

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на текущей неделе. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на комментарий политика.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду, 24 января, поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

После этого, в пятницу, 26 января, в Дубаи Волкер планирует встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии", - отмечает издание.

При этом Волкер назвал шагом назад прошлую встречу с Сурковым, прошедшую 13 ноября 2017 года в Белграде, отметив, что РФ была не готова к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбасс. "Это была приязненная встреча и позитивная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - сказал спецпредставитель США.

Напомним, ранее сообщалось, что встреча специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера и советника президента России Владислава Суркова состоится в ближайшее время.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.