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22. 01. 2018

В Италии мужчина устроил стрельбу с балкона

В итальянской коммуне Беллона 47-летний мужчина открыл стрельбу с балкона собственной квартиры из ружья. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Газета.ру.

Как отмечается, ранения получили пять человек, в том числе командир карабинеров. Угрозы жизни раненым нет.

Как стало известно, мужчина заявил, что убил свою жену, дочери стрелявшего удалось сбежать.

На месте происшествия находится порядка 20 карабинеров и полицейских, а также несколько переговорщиков.

Напомним, в Сумах полиция задержала трех человек, которые стреляли по автомобилям из пневматического оружия.

Источник: korrespondent.net

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