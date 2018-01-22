Штаб АТО: Сепаратисты обстреляли Докучаевск

Незаконные вооруженные формирования в ходе обстрела позиций сил АТО в понедельник обстреляли в Донецкой области Докучаевск, неподконтрольный украинскому правительству. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, вероятно, из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск… Наши военнослужащие, которые выполняют задание вблизи населенного пункта Новотроицкое, заметили, что во время обстрела украинских позиций из минометов 82-го калибра боевики вели огонь как в сторону опорных пунктов сил АТО возле Новотроицкого, так и в сторону ими же захваченного Докучаевска", - сказано в сообщении.

По неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

В штабе АТО предполагают, что обстрел был совершен сепаратистами с целью обвинить в них силы антитеррористической операции. "Таким образом, российские наемники в очередной раз создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе в результате минометного обстрела в понедельник, 22 января, погиб украинский военный.

Источник: korrespondent.net