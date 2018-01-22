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22. 01. 2018

В Германии в аэропорту подрались 180 человек

В аэропорту Ганновера конфликт между курдами и турками перерос массовую драку с участием 180 человек, сообщает Focus.

По предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии. Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.

Напомним, в Киеве произошла массовая драка со стрельбой.

Источник: korrespondent.net

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