В Бельгии снизили уровень террористической угрозы

Власти Бельгии в понедельник, 22 января, понизили уровень террористической угрозы в стране с третьего до второго по четырехбалльной шкале, сообщают местные СМИ.

"Второй общий уровень не означает непосредственной угрозы теракта", – отметил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.

По его словам, в стране существует своя культура безопасности, и в последние годы она была усилена.

Второй уровень означает "маловероятную" угрозу, в то время как третий – "возможную и вероятную" угрозу".



В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе

Напомним, уровень террористической угрозы в Бельгии был поднят после ноября 2015 года, когда террористы атаковали международный аэропорт и одну из станций метро в Брюсселе.

Источник: korrespondent.net