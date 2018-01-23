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23. 01. 2018

В Бельгии снизили уровень террористической угрозы

 
Власти Бельгии в понедельник, 22 января, понизили уровень террористической угрозы в стране с третьего до второго по четырехбалльной шкале, сообщают местные СМИ.
 
"Второй общий уровень не означает непосредственной угрозы теракта", – отметил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.
 
По его словам, в стране существует своя культура безопасности, и в последние годы она была усилена.
 
Второй уровень означает "маловероятную" угрозу, в то время как третий – "возможную и вероятную" угрозу".

В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Брюсселе
 
Напомним, уровень террористической угрозы в Бельгии был поднят после ноября 2015 года, когда террористы атаковали международный аэропорт и одну из станций метро в Брюсселе. 

Источник: korrespondent.net

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