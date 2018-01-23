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23. 01. 2018

Трамп продлил работу правительства до 8 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал документ о финансировании работы правительства до 8 февраля, сообщает Associated Press.

Ранее резолюцию о продлении временного финансирования федерального правительства одобрили обе палаты конгресса США.

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Напомним, в конце прошлой недели американские сенаторы не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы 20 января.

Источник: korrespondent.net

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