Трамп продлил работу правительства до 8 февраля

Президент США Дональд Трамп подписал документ о финансировании работы правительства до 8 февраля, сообщает Associated Press.
Ранее резолюцию о продлении временного финансирования федерального правительства одобрили обе палаты конгресса США.
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Напомним, в конце прошлой недели американские сенаторы не смогли согласовать законопроект о продлении финансирования деятельности федерального правительства США, что привело к остановке его работы 20 января.
Источник: korrespondent.net
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