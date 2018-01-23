В ОАЭ будут штрафовать молящихся на обочинах водителей

В Объединенных Арабских Эмиратах водители, которые будут останавливать автомобили на магистралях в не предназначенных для этого местах, будут оштрафованы на тысячу дирхамов (272 доллара), пишет Lenta.ru.

Подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения.

Некоторые водители автобусов, перевозящие рабочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.





В Дубае уборщик нашел сумку с бриллиантами Представители дорожной полиции призывают использовать для этого специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

Напомним, ранее в ОАЭ продали регистрационный номер для автомобиля за три миллиона долларов.

Источник: korrespondent.net