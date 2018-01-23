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23. 01. 2018

В ОАЭ будут штрафовать молящихся на обочинах водителей

 
В Объединенных Арабских Эмиратах водители, которые будут останавливать автомобили на магистралях в не предназначенных для этого местах, будут оштрафованы на тысячу дирхамов (272 доллара), пишет Lenta.ru.
 
Подобные остановки опасны для остальных участников дорожного движения. 
 
Некоторые водители автобусов, перевозящие рабочих, а также другие автолюбители паркуются на обочинах в большинстве случаев именно для того, чтобы помолиться.
 
Представители дорожной полиции призывают использовать для этого специальные молельные комнаты, расположенные на заправках, а также ходить непосредственно в мечети вместо того, чтобы молиться на дорогах.

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Напомним, ранее в ОАЭ продали регистрационный номер для автомобиля за три миллиона долларов.

Источник: korrespondent.net

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