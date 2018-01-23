Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран

Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Интерфакс.

"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", – сказал он.

По словам главы Минобороны, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны ПВО С-400 Триумф.

ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.



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Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Источник: korrespondent.net