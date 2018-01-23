23 января 2018, вторник, 12:02
-8°C
Завтра -7°C
-8°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
23. 01. 2018

Россия ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран

 
Ряд государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии намерены приобрести зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 Триумф. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает Интерфакс.
 
"Сейчас ведется соответствующая переговорная работа", – сказал он.
 
По словам главы Минобороны, Россия готова поделиться со своими партнерами опытом применения своей техники и вооружения в Сирии.
 
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия может купить у России не менее четырех дивизионов системы противовоздушной обороны ПВО С-400 Триумф.
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. 

ЗРК С-400 заступает на боевое дежурство в Крыму
 
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сын: Пап, подари мне 1 биткоин на день рождения?

Отец: А? Целый биткоин? $14432??? Сын, $13634 это большие деньги! Зачем вообще тебе $16908??

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.