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23. 01. 2018

Миссия ОБСЕ может покинуть Украину в марте – Хуг

Срок действия миссия СММ ОБСЕ на территории Украины истекает в марте 2018 года. Об этом сказал первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг в Мариуполе во время общения с представителями местной общины, среди которых преобладали журналисты, пишет сайт Мариуполя в понедельник, 22 января.

"Рассказал он и о том, что работа ОБСЕ в Украине заканчивается в марте 2018 г. и нужно совместное решение всех членов для ее продолжения", – говорится в сообщении.

Также Хуг отметил, что работу миссия начала еще до начала конфликта на востоке страны 21 марта 2014 года по приглашению украинской стороны и это решение подержали 57 стран-участниц. С тех пор изменение в Мандате было только относительно количества наблюдателей (в сторону увеличения), а Минские соглашения ни в коей мере не влияют на деятельность ОБСЕ.

Журналисты подчеркивают, что общение не носило характер дискуссии, поэтому журналистам рекомендовали не записывать происходящее на видео и не давать прямые цитаты спикеров.

Cмотрите фотогалерею: Миссия ОБСЕ может покинуть Украину в марте – Хуг

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг планирует посетить Донецкую и Луганскую области 21-25 января.

Источник: korrespondent.net

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